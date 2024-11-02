Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

Логотип автомобиля может иметь свои "секреты".

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Что означает логотип BMW / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему логотип BMW имеет синие и белые цвета

Как расшифровывается название BMW

Логотипы не первое, на что обращают внимание владельцы автомобилей. Но у многих ведущих мировых брендов есть своя предыстория, и многие водители даже не догадываются о том, как появились эти значки, пишет Express.co.uk.

Что означает логотип BMW

Логотипы бывают разными - от вдохновения на испанском бычьем ранчо до простой подписи основателя. Каждая фирма имеет свой собственный знак, который вошел в историю автомобилестроения. Но что можно сказать о BMW?

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BMW - это довольно популярная марка авто в Европе. Мало кто знает, что синий и белый - это цвета штата Бавария, который является родиной этого культового бренда. Между тем, черный внешний круг происходит от логотипа фирмы-предшественника BMW, Rapp.

В рекламе BMW 1929 года эмблема и четыре цветных квадранта были изображены в пропеллере вращающегося самолета, и многие считают, что значок является отсылкой к этому. Однако это миф, и, несмотря на предположение, на рисунке он изображен не совсем точно.

Директор архива BMW Group Classic, объяснил, что в течение длительного времени компания BMW не прилагала особых усилий, чтобы развеять миф о том, что значок BMW - это пропеллер.

Как расшифровывается BMW

На самом деле, BMW расшифровывается как "Bayerische Motoren Werke GmbH", что примерно можно перевести как "Баварская компания по производству двигателей".

Как уже упоминалось ранее, именно здесь была основана компания BMW, а её нынешняя штаб-квартира находится в баварском городе Мюнхен.

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