Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с 'забором'

Вы узнаете:
- Как обозначается железнодорожный переезд со шлагбаумом
- Где устанавливают знак 1.27
На дорогах Украины иногда можно увидеть интересные дорожные знаки, которые удивляют некоторых водителей. Это связано с тем, что они не слишком распространены, а потому - часто забываются после изучения ПДД.
К таким знакам можно отнести треугольник с красным контуром и "забором" в центре.
Что означает дорожный знак треугольник с "забором"
В ПДД, этот дорожный знак относится к предупредительным и имеет номер 1.27 - "железнодорожный переезд со шлагбаумом".
Где устанавливают знак треугольник с "забором"
Этот знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.
В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 - "расстояние до объекта" .
Вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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