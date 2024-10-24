Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с 'забором'

В ПДД можно найти много необычных дорожных знаков, которые редко встречаются на дороге.

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Что означает дорожный знак треугольник с "забором" / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как обозначается железнодорожный переезд со шлагбаумом

Где устанавливают знак 1.27

На дорогах Украины иногда можно увидеть интересные дорожные знаки, которые удивляют некоторых водителей. Это связано с тем, что они не слишком распространены, а потому - часто забываются после изучения ПДД.

К таким знакам можно отнести треугольник с красным контуром и "забором" в центре.

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Что означает дорожный знак треугольник с "забором"

В ПДД, этот дорожный знак относится к предупредительным и имеет номер 1.27 - "железнодорожный переезд со шлагбаумом".

Знак 1.27 / фото: vodiy.ua

Где устанавливают знак треугольник с "забором"

Этот знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.

В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 - "расстояние до объекта" .

Табличка 7.1.1 / фото: vodiy.ua

Вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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