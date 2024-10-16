Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДД

Некоторые задачи по ПДД могут удивить даже опытных водителей.

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Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждый водитель хоть раз в жизни попадал в необычную ситуацию, которая произошла во время движения на автомобиле. Однако, задачи по ПДД помогут улучшить навыки и знания, чтобы знать, как действовать в различных ситуациях на дороге.

Автор YouTube канала "По!Правилам" поделился собственным тестом по ПДД. Нужно хорошо рассмотреть изображение и ответить:

В каком порядке разъедутся транспортные средства согласно ПДД?

Варианты ответа:

Трамвай, красное авто, синее. Трамвай, синее авто, красное. Синее авто, красное, трамвай. Синее авто, трамвай, красное. Красное авто, синее, трамвай. Красное авто, трамвай, синее.

Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Объяснение задачи

Мы имеем перекресток к которому подъехали три транспортных средства. Перекресток, как мы можем видеть, оборудован светофорами и является регулируемым. Красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Трамваю горит красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая разрешает движение прямо. Получается, что право проехать перекресток имеют все водители.

При равных условиях трамвай имеет преимущество, но в этой ситуации условия не равны, ведь в пункте 16.9 ПДД отмечается, что при движении в направлении стрелки включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Поэтому водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.

В свою очередь, водители автомобилей между собой разъедутся очень просто. Поворачивая налево, или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо. Соответственно, преимущество имеет водитель красного автомобиля, проезжающего прямо.

Получается, что порядок разъезда: красное авто, синее, трамвай. Правильный ответ - 5.

Задание по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилам"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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