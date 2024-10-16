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Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДД

Мария Николишин
16 октября 2024, 20:37
74
Некоторые задачи по ПДД могут удивить даже опытных водителей.
Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДД
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждый водитель хоть раз в жизни попадал в необычную ситуацию, которая произошла во время движения на автомобиле. Однако, задачи по ПДД помогут улучшить навыки и знания, чтобы знать, как действовать в различных ситуациях на дороге.

Автор YouTube канала "По!Правилам" поделился собственным тестом по ПДД. Нужно хорошо рассмотреть изображение и ответить:

В каком порядке разъедутся транспортные средства согласно ПДД?

Варианты ответа:

  1. Трамвай, красное авто, синее.
  2. Трамвай, синее авто, красное.
  3. Синее авто, красное, трамвай.
  4. Синее авто, трамвай, красное.
  5. Красное авто, синее, трамвай.
  6. Красное авто, трамвай, синее.
Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДД
Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Объяснение задачи

Мы имеем перекресток к которому подъехали три транспортных средства. Перекресток, как мы можем видеть, оборудован светофорами и является регулируемым. Красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Трамваю горит красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая разрешает движение прямо. Получается, что право проехать перекресток имеют все водители.

При равных условиях трамвай имеет преимущество, но в этой ситуации условия не равны, ведь в пункте 16.9 ПДД отмечается, что при движении в направлении стрелки включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Поэтому водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.

В свою очередь, водители автомобилей между собой разъедутся очень просто. Поворачивая налево, или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо. Соответственно, преимущество имеет водитель красного автомобиля, проезжающего прямо.

Получается, что порядок разъезда: красное авто, синее, трамвай. Правильный ответ - 5.

Задание по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилам"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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