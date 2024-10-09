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Когда нужно прогревать автомобиль: удивятся даже опытные водители

Мария Николишин
9 октября 2024, 14:02
660
Не все водители знают, как правильно прогревать автомобиль, чтобы не навредить двигателю.
Когда нужно прогревать автомобиль: удивятся даже опытные водители
Когда нужно прогревать автомобиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вопрос, нужно ли прогревать двигатель, вызывает немало споров среди автомобилистов. Некоторые водители считают, что это пустая трата топлива, а некоторые уверены, что без прогрева выезжать вовсе нельзя.

Зачем прогревать машину

При низкой температуре жидкости в автомобиле приобретают более густую консистенцию, что затрудняет их перекачку. При старте без прогрева вы можете повредить механизм двигателя, поскольку он запустится без достаточного количества масла. Кроме того, холодный двигатель потребляет больше топлива и генерирует больше вредных выбросов. Поэтому прогрев поможет поддерживать нормальную работу двигателя в холодное время года.

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Нужно ли осенью прогревать машину

Эксперты издания "Твоя машина" утверждают, что при наличии в двигателе качественного синтетического моторного масла прогревать мотор при плюсовых температурах не обязательно. Как правило, в таких случаях можно трогаться с места сразу после запуска двигателя. Никаких серьезных последствий это не повлечет.

Однако, когда температура воздуха опускается до отметок +3 и ниже, все же стоит прогреть двигатель в течение 1-2 минут. Это позволит разогреть масло до оптимальной рабочей температуры, чтобы качественно смазать двигатель.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Эксперты также дали несколько советов, которые помогут вам правильно прогреть авто:

  • Не прогревайте автомобиль на холостом ходу. Это одна из наиболее распространенных ошибок, которые совершают водители. Как показывают исследования, автомобиль можно безопасно двигаться уже через 1,5-2 минуты после запуска двигателя. Продолжение работы на холостом ходу не только занимает лишнее время, но и увеличивает количество вредных выбросов в воздух.
  • Езжайте с умеренной скоростью. Когда двигатель уже работает, езжайте, придерживаясь скорости 40-50 км/ч в течение нескольких кварталов.
  • Не доводите авто до высоких оборотов. В течение всего времени прогрева двигателя, двигайтесь, не превышая 2-2,5 обороты двигателя автомобиля.

Стоит заметить, что длительный прогрев может быть ненужным и даже вредным для двигателя, поскольку увеличивает его износ и сокращает срок службы. Оптимальное время прогрева автомобиля зимой - от 5 до 15 минут.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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