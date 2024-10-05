Знают не все водители: какую кнопку в авто не стоит нажимать во время дождя

Управление автомобилем является достаточно сложным и не всегда безопасным процессом, а если речь идет о плохих погодных условиях, то и подавно. В такой ситуации важно проявлять максимальную осторожность и бдительность, пишет издание "Твоя машина".
В частности, эксперты советуют отказаться от нажатия кнопки рециркуляции воздуха на приборной панели.
Эту функцию лучше вообще отключить в условиях повышенной влажности. Все потому, что она за считанные секунды может привести к запотеванию окон и ухудшению обзора для водителя. Если автомобиль движется на большой скорости по магистрали это может спровоцировать аварийную ситуацию.
Что делать, если запотевают окна в автомобиле
Быстро решить проблему запотевания окон поможет свежий воздух. Если на лобовом стекле стал стремительно образовываться конденсат, а возможности протереть его нет, то можно открыть боковые окна в автомобиле, чтобы устранить проблему.
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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