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Эксперты призвали водителей срочно убрать опавшие листья из машины: в чем причина

Юрий Берендий
30 сентября 2024, 11:50
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Эксперт по мойке автомобилей предупредил водителей, что опавшие листья могут привести к серьезному обесцвечиванию и ржавчине автомобилей, если не принять меры.
Эксперты призвали водителей срочно убрать опавшие листья из машины: в чем причина
Эксперты призвали убрать опавшие листья из машины - в чем причина / Коллаж Главред, фото: pexels

Эксперт по автомобильной химии предупредил водителей о распространенной осенней проблеме связанной с воздействием опавших листьев на автомобиль. Лорен Фикс ведет канал Car Coach Reports на YouTube и регулярно снимает видео, в которых дает советы, которые помогут автомобилистам избежать непреднамеренного повреждения своего транспортного средства.

Выступая на американском канале Weather Channel, Лорен порекомендовала водителям обязательно убирать опавшие листья с автомобиля, предупредив, что они могут легко повредить лакокрасочное покрытие, преедает Express.

"Когда листья оседают на краску, они содержат кислоту, которая может прорезать прозрачное покрытие. Итак, если у вас есть хороший, совершенно новый автомобиль или, возможно, более старое транспортное средство, и вы паркуете его на подъездной дороге или где-то на стоянке, и видите кучу листьев на машине, вы должны убрать его из машины", - отмечает эксперт.

видео дня

Она объясняет, что при покупке нового автомобиля, красивые лакокрасочные покрытия имеют прозрачный слой сверху.

"Когда это прозрачное покрытие повреждается, это портит красивый цвет краски и влияет на стоимость перепродажи вашего автомобиля", - указывает она.

На заводе на все автомобили наносят специальное прозрачное покрытие, которое помогает защитить лакокрасочное покрытие от царапин и выцветания под воздействием погодных условий.

Хотя это покрытие, как правило, очень прочное и служит столько же, сколько и автомобиль, на который оно нанесено, небольшое количество кислоты, содержащейся в таких предметах, как листья, может привести к его разрушению.

Как следствие, автомобили, которые длительное время контактируют с осенними листьями, могут иметь риск выцветания или неравномерного покрытия, или даже больший риск появления ржавчины и коррозии.

Лорен подчеркнула, что водители, которые пренебрегают листьями на кузове светлых автомобилей, могут также обнаружить разноцветные пятна, которые трудно удалить.

"Если у вас белая машина или что-то светлее, вы можете не заметить этого, пока не заметите маленькое красное или зеленое пятно, которое не сможете оттереть. Чем больше вы будете тереть его бумажным полотенцем или салфеткой, тем больше вы начнете прорезать защитное прозрачное покрытие", - предупреждает она.

Чтобы предотвратить порчу внешнего вида автомобиля от опавших листьев этой осенью, Лорен рекомендует всем автомобилистам регулярно наносить слой воска.

"Лучший способ защитить краску - нанести хороший слой воска. Если вы не знаете, как наносить воск на автомобиль, вы можете отвезти его в автомастерскую, где вам это сделают. Керамическое покрытие или защита лакокрасочного покрытия, которое я наношу на свои автомобили, также поможет. Но если у вас есть защита лакокрасочного покрытия или керамическое прозрачное покрытие, это действительно лучшее, что вы можете сделать", - советует она.

Что нужно знать о Express.co.uk

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