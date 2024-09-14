Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой: неожиданная хитрость

Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает довольно трудно, но есть один интересный способ, который в этом поможет.

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Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С наступлением осени автомобилисты сталкиваются с настоящим нашествием насекомых. Мелкие мошки проникают во все щели и отверстия транспортного средства, загрязняя собой радиатор, бампер и, конечно же, лобовое стекло. Удалить их с поверхности обычным омывателем стекла не так и просто. Но опытные водители нашли один действенный способ, который поможет решить эту проблему, пишет "Твоя машина".

Как очистить лобовое стекло

Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает минеральная вода. Газировка с помощью своих пузырьков и активных компонентов легко справляется с загрязнениями, даже если они уже успели подсохнуть.

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Опытные автомобилисты рекомендуют разлить воду по лобовому стеклу и подождать несколько минут, чтобы загрязнения успели "размякнуть". После этого их можно спокойно удалить салфеткой, а дальше просто убрать разводы микрофиброй.

Таким методом также можно обработать фары.

Но есть нюанс: минеральная вода не должна быть слишком холодной. Жидкость низкой температуры может нанести серьезный вред стеклянному материалу.

Можно ли заливать воду в бачок для омывателя стекла

В бачок минералку заливать не рекомендуется. Там должна быть нормальная омывающая жидкость, которая имеет в своем составе необходимые смазывающие компоненты.

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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