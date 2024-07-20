УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома

Юрий Берендий
20 июля 2024, 19:00
26
С наступлением летних температур присутствие мух в домах становится более заметным. К счастью, есть много способов, в частности растения, которые их отпугивают.
Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома
Как избавиться от мух - какие растения отгоняют мух от дома / Коллаж Главред, фото: pexels

Мухи процветают в теплые дни и быстро размножаются, ища убежище и пищу в домах.

Чтобы помочь вам наслаждаться летом без мух, эксперты Pelsis поделились некоторыми естественными методами, которые помогут предотвратить вторжение мух в ваш дом, сообщает Express.

1. Растение базилика

Специалисты рекомендуют размещать базилик возле окон или входов, чтобы предотвратить проникновение мух в дом.

видео дня

По словам экспертов, сильный аромат травы "отпугивает" мух, что делает ее естественным и декоративным решением.

Кроме того, базилик очень удобен в приготовлении пищи, даже для приготовления вкусных летних напитков.

2. Лаванда

"Выращивайте растения лаванды на улице, поставьте букет свежей лаванды в вазу или сжигайте лавандовое масло у входа и окон. Аромат лаванды, как известно, отпугивает мух, поэтому они не залетают в ваш дом", - отмечают эксперты.

Лаванда также может отпугивать ряд других вредителей, включая крыс и комаров, и прекрасно пахнет в саду.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

3. Кожуры цитрусовых

Разложите кожуру цитрусовых там, где, как известно, собираются мухи, например, в саду или в доме.

Хотя аромат приятен для людей, сильный запах отпугивает мух и помогает "держать их на расстоянии".

4. Ловушка с яблочным уксусом

"Смешайте яблочный уксус и жидкость для мытья посуды в стакане, накройте его пищевой пленкой, а сверху сделайте небольшие отверстия. Мух привлекает уксус, но, попав в ловушку, они уже не смогут оттуда выбраться", - советуют они.

5. Спрей из кайенского перца

Смешайте один стакан воды с одной чайной ложкой кайенского перца в бутылке с распылителем и разбрызгайте у входов и мест, где часто можно увидеть мух.

Этот натуральный и доступный репеллент эффективно отпугивает мух и других вредителей.

Джон Стюарт из компании Pelsis отметил, что мухи любят теплые дни и быстрее размножаются летом.

"Чтобы они не уничтожили ваши растения, используйте желтые липкие ловушки, чтобы ловить любых летающих насекомых внутри или снаружи дома. Выращивание лаванды или размещение цитрусовых корок в местах, где жужжат мухи, - это лишь два простых природных способа, которые помогут удержать их подальше от вашего дома", - подчеркнул он.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые
Реклама

Главное за день

Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

18:53 Украина
"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

18:43 Украина
Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУ

Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУ

16:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности 3274

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности

Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло 3049

Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло

Есть информация о преступнике : следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион 2715

"Есть информация о преступнике": следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион

Как куча заслуженных и героических начали работать на врага 2448

Как куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врага

Последние новости

19:34

От пропагандиста Корчевникова отказался родной отец

19:24

"Он побежал, а она уже лежит": свидетельница раскрыла детали убийства Фарион

19:00

Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома

18:53

Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

18:43

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
18:33

РФ готовит новое масштабное наступление: в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

17:56

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

17:42

Наступление РФ "потухнет" осенью: эксперт сказал, когда изменится ситуация на фронте

16:58

Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУФотоВидео

Реклама
16:49

Уничтожены 2 сверхважных объекта: новые детали удара по аэродрому под Ростовом - СМИВидео

16:39

Стреляли в упор, когда ждала такси: появились новые подробности убийства Ирины Фарион

16:09

"Мне прописали смерть": друг Фриске опубликовал последнее откровение звезды о материнстве

16:00

ВСУ вышли из Урожайного: есть ли угроза дальнейшего продвижения РФ - Коваленко

15:52

РФ выбрала новые цели на востоке: в британской разведке назвали направления

15:43

"РФ взяла тактическую паузу": британская разведка раскрыла настоящую ситуацию на фронте

15:14

Китай отправил войска в Беларусь: стали известны мотивы решения КНР

14:45

Трамп может приехать с визитом в Украину: у Зеленского рассказали подробности

14:35

Заберет ли Китай территории у России: эксперт раскрыл хитрый план Пекина

14:33

Стало известно, кому Заворотнюк оставила все наследство

13:51

Одна из версий ведет в РФ: Зеленский раскрыл детали расследования убийства Фарион

Реклама
13:50

Что запрещено делать 21 июля: какой церковный праздник в этот день

13:44

В НАТО приняли решение по 5-й статье: как Россия может нарваться на удар

13:31

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - переменыВидео

13:13

Киркоров малодушно испугался путинистки Успенской

12:48

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности

12:44

"Приоритетная цель": появился прогноз ударов РФ по Киевской и Каневской ГЭС

11:59

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радостьВидео

11:59

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

11:49

Оружие без глушителя и вероятный стрелок: новые детали убийства Фарион

11:22

Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

11:16

27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг ВакарчукуВидео

10:55

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

10:51

Китайский гороскоп на завтра 21 июля: Кроликам - беспокойство, Свиньи - не рискуйте деньгами

10:27

Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговорВидео

10:24

Байден объявил о своем решении по президентской гонке в США

10:15

"Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу

10:03

Жестокий обстрел Николаева: погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

09:26

Войска РФ продвинулись в районах трех городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

09:24

Как куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врагамнение

09:15

Как избавиться от кротов на участке: садовод назвал лучшее средствоВидео

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - счастливый день, Козерогам - перемены к лучшему

09:00

РФ попытается взять два города в Донецкой области, но осенью ее наступление закончится - Нарожный

08:50

"Есть информация о преступнике": следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион

08:04

Мощная атака БПЛА на аэродром Миллерово в РФ: прогремело более 16 взрывов, деталиВидео

07:39

Выход Байдена из "гонки": у демократов делают ставки на его соратника – Politico

06:30

Что нельзя делать 20 июля: какой церковный праздник в этот день

06:18

Байдена таки дожмут: что дальше?мнение

05:04

Наступил исторический момент: Украина готовится ко второму Саммиту мира - Лесной

04:20

Быстрых улучшений не будет: появился мрачный прогноз насчет отключений света

03:45

Главное - добежать до позиций хоть кому-то: Жорин о новой тактике РФ на Харьковщине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять