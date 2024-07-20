Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома

Мухи процветают в теплые дни и быстро размножаются, ища убежище и пищу в домах.
Чтобы помочь вам наслаждаться летом без мух, эксперты Pelsis поделились некоторыми естественными методами, которые помогут предотвратить вторжение мух в ваш дом, сообщает Express.
1. Растение базилика
Специалисты рекомендуют размещать базилик возле окон или входов, чтобы предотвратить проникновение мух в дом.
По словам экспертов, сильный аромат травы "отпугивает" мух, что делает ее естественным и декоративным решением.
Кроме того, базилик очень удобен в приготовлении пищи, даже для приготовления вкусных летних напитков.
2. Лаванда
"Выращивайте растения лаванды на улице, поставьте букет свежей лаванды в вазу или сжигайте лавандовое масло у входа и окон. Аромат лаванды, как известно, отпугивает мух, поэтому они не залетают в ваш дом", - отмечают эксперты.
Лаванда также может отпугивать ряд других вредителей, включая крыс и комаров, и прекрасно пахнет в саду.
3. Кожуры цитрусовых
Разложите кожуру цитрусовых там, где, как известно, собираются мухи, например, в саду или в доме.
Хотя аромат приятен для людей, сильный запах отпугивает мух и помогает "держать их на расстоянии".
4. Ловушка с яблочным уксусом
"Смешайте яблочный уксус и жидкость для мытья посуды в стакане, накройте его пищевой пленкой, а сверху сделайте небольшие отверстия. Мух привлекает уксус, но, попав в ловушку, они уже не смогут оттуда выбраться", - советуют они.
5. Спрей из кайенского перца
Смешайте один стакан воды с одной чайной ложкой кайенского перца в бутылке с распылителем и разбрызгайте у входов и мест, где часто можно увидеть мух.
Этот натуральный и доступный репеллент эффективно отпугивает мух и других вредителей.
Джон Стюарт из компании Pelsis отметил, что мухи любят теплые дни и быстрее размножаются летом.
"Чтобы они не уничтожили ваши растения, используйте желтые липкие ловушки, чтобы ловить любых летающих насекомых внутри или снаружи дома. Выращивание лаванды или размещение цитрусовых корок в местах, где жужжат мухи, - это лишь два простых природных способа, которые помогут удержать их подальше от вашего дома", - подчеркнул он.
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