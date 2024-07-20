Как избавиться от кротов на участке: садовод назвал лучшее средство

Вред от кротов исчисляется тоннами урожая. Если в огороде завёлся хотя бы один крот, борьбу с ним нужно начинать немедленно.

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Как избавиться от крота / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кроты на участке - проблема, с которой сталкивается практически каждый садовод и огородник. Узнать, что эти зверьки облюбовали ваш сад, очень просто - то здесь, то там появляются кучки рыхлой земли, напоминающие вулканы. Кроты приносят немало вреда. В частности, они могут полностью лишить дачника урожая. Как избавиться от кротов, рассказали на Youtube-канале Молодой садовод.

Какой вред наносят кроты

Кроты живут под землёй и редко выходят наружу. Они очень любят строить целые шахты под землей в верхней, наиболее плодородной части грунта. А значит - будет страдать корневая система растений.

В результате садовод столкнется с такими проблемами:

очень медленно растут молодые садовые растения;

молодые деревья в середине лета начинают сбрасывать листья засыхать;

дерево весной красиво и пышно цветет, но сбросило все завязи.

Крот - это слепой зверек длиной всего в 15 сантиметров и весом в 130 грамм. Но вред от него исчисляется тоннами урожая.

Подземный копатель практически не выходит наружу, прорывая многометровые ходы в любом грунте. Именно кроты, выискивая своих любимых дождевых червей своими острейшими землеройными когтями прорывают корни наших растений.

Вредитель предпочитает плодородные почвы, идеально подходящие для развития плодородных кустарников, овощей и фруктов.

"Если у вас в огороде завёлся хотя бы один крот, борьбу с ним начинайте немедленно. Всего за несколько месяцев пара кротов приведет потомство, прожорливости которого можно только позавидовать. Обладая отменным аппетитом, животные не брезгуют никакими яствами. Вредитель одинаково хорошо ест червяков, молодые корни и зелень растений, причем зверьку все равно, какая преграда стоит между ним и лакомым куском. Мощные когти на лапках с легкостью рвут кабель и толстые корни деревьев", - рассказал Дмитрий.

Кроты строят настоящие подземные шахты / скриншот

В осеннее время кроты готовят свои гнезда к зиме, а весной в этих гнездах будет еще больше зверьков, а значит - это стопроцентная гарантия того, что садовые растения будут страдать от присутствия этих маленьких и милых животных.

Есть и некоторая польза от кротов. Например, они борются с медведками и личинками хруща.

Как избавиться от кротов на даче

Первое упоминание о борьбе с кротами можно найти в истории достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 300 году н.э., согласно которому предписывалось использовать домашних кошек для борьбы с кротами.

"Метод действительно рабочий, и наша кошка и вправду вылавливала на участке и мышей, и кротов. Но несмотря на этот естественный природный метод, не все кошки и коты будут гоняться за кротами. Кроме того, не у каждого есть домашние питомцы", - рассказал Дмитрий.

Дачники применяют и другие способы борьбы с кротами. Например, применяются электронные виброзвуковые отпугиватели, самодельные и покупные кротоловки. Эффект от их применения может быть, но несущественный.

Лучшее средство от кротов, по словам Дмитрия, это гранулы от кротов Bros. Инструкция о том, как правильно применять данный препарат, есть на упаковке. Очень важно держать этот препарат подальше от детей.

Гранулы от кротов / скриншот

Смотрите видео - Как избавиться от кротов:

Ранее Главред писал, что тля, трипсы, муравьи могут добавить проблем огороднику и лишить урожая. Но выход из этой ситуации есть - лучшее средство от вредителей растет на огороде. Читайте, как избавиться от тли и других насекомых чистотелом.

Youtube-канал Молодой садовод Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий. На канале вы найдете такую информацию: как правильно и чем подкармливать огородные культуры;

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как правильно и чем подкармливать деревья;

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