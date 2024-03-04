'Забудут к вам дорогу': как избавиться от кротов на участке в домашних условиях

Как вывести крота с грядки и со двора - узнайте полезные советы в материале Главреда.

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Как избавиться от кротов на участке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Что делать, чтобы кроты не рыли землю во дворе и огороде - этот вопрос интересует многих хозяев, которые имеют собственный дом и просторную территорию двора. Кроты с легкостью и скоростью могут перерыть ровный участок возле дома. За один день крот может нарыть около 50 метров таких тоннелей.

Опытный садовод в своем Youtube-канале рассказал о популярных методах борьбы с кротами. Узнайте, как выгнать крота с огорода, чтобы он не препятствовал выращиванию растений.

Как бороться с кротами народными методами

Мало кто знает, однако, существуют растения, которые могут отпугнуть крота навсегда. Посадите на своем участке эти растения и кроты не пожалуют к вам:

бархатцы - насыщают почву природными инсектицидами, таким образом лишают кротов пищи;

нарциссы - их корни очень токсичны для кротов;

рябчик императорский - кроты боятся запаха этих цветов;

кроты не переносят также в земле лук, чеснок, сельдерей и укроп.

Всем известно, что зрение у крота очень плохое, но это животное очень хорошо различает запахи. Поэтому, если вы поместите в его тоннель под землей что-то, что имеет очень сильный и резкий запах, он сразу убежит от вас. Лучше всего для этого подойдут такие запахи и смеси:

кофейная гуща;

тухлые яйца, или испорченная рыба;

вещи, которые смочены в мазуте или бензине;

острый перец;

касторовое масло.

Также в магазинах можно найти много специальных средств против кротов. Прекрасно подойдут специальные ароматические гранулы - их следует рассыпать на земле, а затем полить водой.

Что отпугивает кротов

Кротов на собственном участке можно отогнать несколькими способами. Если вы имеете небольшой собственный участок, то специалисты советуют огородить его с помощью шифера или листов из металла. Тогда кроты не смогут попасть к вам в гости. Кроты живут в земле на глубине от 5 до 75 сантиметров, поэтому ограждение собственного участка станет профилактикой для нераспространения кротов на нем.

Однако, что делать, если кроты уже поселились в вашем дворе - есть много различных видов защиты от грызунов. Обычно, самый простой метод, как вывести кротов, залить норы водой из шланга. В одну нору необходимо залить более 100 литров воды, ведь его тоннели очень длинные. Некоторые люди также разводят хлорку с водой и заливают это в норы. Самый распространенный и самый действенный метод - засыпать нафталин или карбид в норы кротов.

Почему крот роет землю

Большинство людей не любят кротов из-за их вредных последствий во дворе. Однако, кроты на самом деле выполняют полезную функцию. Во время рытья земли, они уничтожают в почве много вредных личинок: майского жука, чернышей, щелкунов, различных видов совок и тому подобное. Также они проводят аэрацию почвы и выносят на поверхность почву, обогащенную различными микроэлементами.

Смотрите видео о том, как избавиться от кротов на участке:

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