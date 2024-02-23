Как навсегда уничтожить сорняки во дворе: садоводы раскрыли действенный метод

Садоводы рассказали об особой технике уничтожения сорняков на дорожках и тротуарах, где не нужно беспокоиться о том, что соседние растения могут погибнуть.

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Как убрать сорняк с плитки / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Сорняки могут стать неприятностью в любом саду. Часто хозяева применяют проверенный метод использования соли и уксуса для очистки тротуарной плитки от сорняков, ведь он относительно безвреден для окружающих.

Со временем садоводы поняли, что использование соли или уксуса для уничтожения сорняков может быть не только вредным. Он может оказывать плохое воздействие на домашних животных, но и может повредить саму брусчатку, передает Mirror.

"Не используйте соль для уничтожения сорняков, так как это может повредить тротуарную плитку. Соль может не только повредить брусчатку, но и повредить здоровье почвы и предотвратить будущий рост, если используется против сорняков на других участках сада", - отметил мужчина.

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Опытные хозяева рассказали, что лучше отдать предпочтение кипятку. По мнению садоводов, это намного лучше, чем метод уксуса и соли, потому что он действует мгновенно.

"Если вы пытаетесь избавиться от большого сорняка на брусчатке, то лучше обрезать его, чтобы кипяток лучше достигал корней", - отметил специалист.

Горячая вода может с легкостью уничтожить сорняки. Это особенно полезная техника на дорожках и тротуарах, где вам не нужно беспокоиться о том, что соседние растения пострадают. Вы также можете использовать его на группе сорняков на бордюре, однако не выливайте его на соседние растения, которые хотите сохранить. Вы также можете поливать сорняки горячей водой, которую вы только что использовали для варки овощей.

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