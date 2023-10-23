Садовник раскрыл гениальный способ, как уничтожить сорняки между тротуарной плиткой

Сорняк всегда портит вид участка возле дома. Даже в самом ухоженном саду всегда будет сорняк. Однако есть простой способ, который поможет уничтожить самые вредные растения. Вам не понадобятся дорогие средства, ведь "помощники" всегда есть у вас дома.
Специалист по уходу по дому поделился гениальным и простым методом. Для уничтожения сорняков требуется белый уксус, одна чашка соли и две столовые ложки жидкости для мытья посуды. Это все надо смешать и полить сорняки лейкой. В течение двух дней сорняки погибнут, а через неделю только стоит убрать их, передает Mirror.
"Я пробовал, и это работает очень хорошо. Это не вредно для домашних животных, потому что нет химикатов. Ничто не очищает сорняки, ведь новые семена разносит ветром в щели. Однако просто повторите этот метод, и вы будете поражены. Это лучшее природное средство для уничтожения сорняков, которое я использовал", - поделился впечатлениями садовод.видео дня
Такой раствор стоит применять только к сорнякам, которые растут на гравии или патио, на брусчатке, поскольку белый уксус вполне может убить ваши растения или газон.
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