Садовник раскрыл гениальный способ, как уничтожить сорняки между тротуарной плиткой

Садовод поделился простым способом, который поможет уничтожить самые вредные растения на вашем участке.

https://glavred.info/life/sadivnik-rozkriv-genialniy-sposib-yak-znishchiti-bur-yani-mizh-trotuarnoyu-plitkoyu-10510612.html Ссылка скопирована

Как убить сорняки в саду / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: Youtube

Сорняк всегда портит вид участка возле дома. Даже в самом ухоженном саду всегда будет сорняк. Однако есть простой способ, который поможет уничтожить самые вредные растения. Вам не понадобятся дорогие средства, ведь "помощники" всегда есть у вас дома.

Специалист по уходу по дому поделился гениальным и простым методом. Для уничтожения сорняков требуется белый уксус, одна чашка соли и две столовые ложки жидкости для мытья посуды. Это все надо смешать и полить сорняки лейкой. В течение двух дней сорняки погибнут, а через неделю только стоит убрать их, передает Mirror.

"Я пробовал, и это работает очень хорошо. Это не вредно для домашних животных, потому что нет химикатов. Ничто не очищает сорняки, ведь новые семена разносит ветром в щели. Однако просто повторите этот метод, и вы будете поражены. Это лучшее природное средство для уничтожения сорняков, которое я использовал", - поделился впечатлениями садовод. видео дня

Такой раствор стоит применять только к сорнякам, которые растут на гравии или патио, на брусчатке, поскольку белый уксус вполне может убить ваши растения или газон.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.