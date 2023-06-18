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Поразительный результат: женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорняками

Сергей Кущ
18 июня 2023, 10:45 обновлено 18 июня, 10:45
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Этот способ не только сэкономит ваши деньги и время - вам не придется покупать средство для уничтожения сорняков в магазине.
Женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорняками
Женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорняками / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Instagram стал очень популярным ролик, в котором женщина показывает своим подписчикам, что уничтожить надоедливые сорняки можно без гербицидов и других магазинных средств.

Кстати, ранее мы рассказывали как избавиться от раннего сорняка: помогут 4 народные средства.

Оставшиеся опилки гораздо полезнее, чем кажется. По словам девушки Кейтлин, которая занимается домашними DIY-проектами, опилки, которые вы считаете мусором, на самом деле полезны для уничтожения сорняков.

Как это работает?

Сначала соберите опилки, которые вы, возможно, произвели для проекта по благоустройству дома или других работ вокруг вашего дома. Посыпьте их в щели на дорожке или между садовыми дорожками, где вы не хотели бы видеть сорняки.

Следует помнить одну важную вещь: используйте опилки только из знакомой вам древесины, и держитесь подальше от опилок из черного ореха, которые может быть ядовитой и причинить больше вреда, чем пользы.

Почему опилки?

Этот метод не только сэкономит ваши деньги и время - вам не придется покупать средство для уничтожения сорняков в магазине.

Использование опилок для уничтожения сорняков - гораздо лучшее решение, чем магазинные средства, поскольку оно не требует использования ядовитого глифосата (входит в состав гербицидов).

Смотрите видео о съедобных сорняках: чем они полезны и какие именно стоит добавлять в свой рацион:

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