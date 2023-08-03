"Появляется из ниоткуда": мужчина опешил от странной находки в саду

Через задний двор супружеской пары протекает ручей, но они не привыкли видеть диких животных, кроме лягушек.

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Мужчина опешил от странной находки в саду / Фото: скриншот YouTube

Супружеская пара была потрясена, обнаружив в своем саду очень редкое явления, которое они точно не ожидали увидеть.

Большую щелкающую черепаху, которая чувствовала себя как дома и откладывала яйца прямо на грядке показал пользователь Reddit.

По словам удивленного мужчины, каймановая черепаха вырыла себе яму, достаточно большую, чтобы поместиться в ее панцирь.

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Мужчина объяснил, что он строил грядку для своей жены, но предприимчивая черепаха решила использовать ее по-своему.

Он рассказал, что через задний двор протекает ручей, но они не привыкли видеть диких животных, кроме лягушек.

"Я уже много лет не видел ни рыб, ни черепах. Она появляется из ниоткуда, откладывает яйца и ползет обратно к ручью", — написал он.

Мужчина обнаружил каймановую черепаху у себя в саду / Фото: u/DraconianArmy

"Мы будем рады видеть детенышей черепах через несколько месяцев", - добавил мужчина.

Мужчина обнаружил каймановую черепаху у себя в саду / Фото: u/DraconianArmy

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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