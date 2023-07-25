Они были везде: австралиец обнаружил причудливую находку в стенах своего дома

Мужчины были удивлены странной "изоляцией" в стенах дома.

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Австралиец обнаружил дикую находку в стенах своего дома / Фото: au.news.yahoo.com

Житель Австралии обнаружил очень странную находку, когда хотел заменить окна в своем доме. Во время демонтажа старых рам на пол вывалился 10-килограмовый комок волос, но это было только началом.

"Нам меняли окна... на земле лежал огромный комок. Я подошел и сказал стекольщику: "Это очень странная изоляция", - рассказал он Yahoo News Australia.

Мужчины были в полном недоумении от "изоляции" внутри "типичного пригородного" дома, расположенного к северо-западу от Мельбурна, и обсуждали, что это такое, полагая, что это "слишком тонкий" материал, чтобы быть конским волосом, который обычно используется для этой задачи.

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"Потом меня осенило, что у предыдущего жильца был домашний салон", - признался мужчина.

В итоге мужчины обнаружили до 10 кг человеческих волос.

Предыдущим владельцем дома был парикмахер / au.news.yahoo.com

"Знаете, как говорят, волосы не противны, когда они к чему-то прикреплены, но как только они к чему-то не прикреплены, они становятся противными", - признался хозяин дома.

Но и на этом все не закончилось. Крис обнаружил на крыше еще несколько мешков с волосами.

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