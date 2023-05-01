Мужчина купил дом и потерял дар речи от находки в саду за ним

Изначально дом хотели снести, но смекалистый Джон знал, что сможет получить кругленькую сумму.

https://glavred.info/life/muzhchina-kupil-dom-i-poteryal-dar-rechi-ot-nahodki-v-sadu-za-nim-10467160.html Ссылка скопирована

Мужчина был удивлен находкой / Mercury Press & Media Ltd.

Американец был в восторге, когда купил дом с тремя спальнями всего за 19 000 долларов.

Хоть строение и было очень ветхим и нуждалось во многих улучшениях, но Джон был полон решимости превратить его в семейный дом, которым он будет гордиться. В придачу он получил приятный "бонус", пишет Mirror.

видео дня

Изначально дом хотели снести, но смекалистый Джон знал, что сможет получить кругленькую сумму, отремонтировав его и продав, поэтому он принялся за работу.

Через три месяца после начала работ Джон был озадачен болотом, которое, казалось, постоянно присутствовало в одном из участков сада.

Во время сильной грозы он был ошеломлен звонком одного из своих соседей, который сказал ему проверить, что дождь смыл в его саду - бассейн.

"Я сказал: "Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня нет бассейна", а она ответила: "Да, есть", - рассказал мужчина.

Приехав домой Джон сначала увидел бордюр от бассейна, а после тщательной уборки обнаружил, что он просто огромный.

Строительство такого потрясающего бассейна с нуля обошлось бы ему в 150 000 долларов, но потратил он только 9500 на генеральную уборку.

На заднем дворе дома был басейн / Mercury Press & Media Ltd.

"Такое ощущение, что я наткнулся на выигрышный лотерейный билет. Когда я покупал этот дом, я не думал, что буду плавать в собственном бассейне", - признался счастливый мужчина.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

Вам может быть интересно: