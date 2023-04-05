Женщина выбрала для своей будущей дочери 'сумасшедшее' имя: родственники шокированы

Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку.

Женщина выбрала для своей будущей дочери странное имя / ua.depositphotos.com

Выбор имени для будущего ребенка – достаточно ответственный процесс. Некоторые склоняются к традиционным именам, а кто-то – решает пофантазировать и выбирает для своего будущего чада необычное имя, которое может кому-то не понравиться. Так случилось и с одной женщиной, которая решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения.

Как пишет Миггог, новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

"Я родила ребенка три месяца назад, и моя невестка не одобрила имя для моей дочери. Нет, это не что-то сумасшедшее, это просто старомодно. Я не хочу делиться именем моего ребенка из соображений конфиденциальности, но это что-то похожее на "Астра" или "Шафран", просто старинное название растения", - рассказала женщина.

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Кроме того, разъяренная родственница высмеяла это имя на одном из форумов. В комментариях люди отчаянно пытались угадать имя ребенка, некоторые сочувствовали новоиспеченной мамочке. Среди распространенных вариантов: Зверобой, Гиацинт, Роза и Филомена.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

"Я не могу позволить себе ребенка сама, он был рядом со мной финансово с 20 лет, мне никогда не приходилось жить самостоятельно, я никогда не ходила в колледж, потому что считала, что мне никогда в жизни не нужно будет работать... Я даже не знаю, как я смогу дать крышу над головой моему ребенку, если я уйду от мужчины", - рассказала женщина.

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