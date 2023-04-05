УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники шокированы

5 апреля 2023, 23:47
Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку.
Женщина выбрала для своей будущей дочери 'сумасшедшее' имя: родственники шокированы
Женщина выбрала для своей будущей дочери странное имя / ua.depositphotos.com

Выбор имени для будущего ребенка – достаточно ответственный процесс. Некоторые склоняются к традиционным именам, а кто-то – решает пофантазировать и выбирает для своего будущего чада необычное имя, которое может кому-то не понравиться. Так случилось и с одной женщиной, которая решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения.

Как пишет Миггог, новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

"Я родила ребенка три месяца назад, и моя невестка не одобрила имя для моей дочери. Нет, это не что-то сумасшедшее, это просто старомодно. Я не хочу делиться именем моего ребенка из соображений конфиденциальности, но это что-то похожее на "Астра" или "Шафран", просто старинное название растения", - рассказала женщина.

видео дня

Кроме того, разъяренная родственница высмеяла это имя на одном из форумов. В комментариях люди отчаянно пытались угадать имя ребенка, некоторые сочувствовали новоиспеченной мамочке. Среди распространенных вариантов: Зверобой, Гиацинт, Роза и Филомена.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

"Я не могу позволить себе ребенка сама, он был рядом со мной финансово с 20 лет, мне никогда не приходилось жить самостоятельно, я никогда не ходила в колледж, потому что считала, что мне никогда в жизни не нужно будет работать... Я даже не знаю, как я смогу дать крышу над головой моему ребенку, если я уйду от мужчины", - рассказала женщина.

Вас может заинтересовать:

ребенок интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апреле

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники шокированы

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

23:18

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:11

Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреляВидео

22:57

Пугачева нежно обратилась к "путинисту" РезниковуВидео

22:49

Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФВидео

22:44

Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валютыВидео

Реклама
22:29

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и ЯмаВидео

21:59

Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и СШАВидео

21:44

Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для УкраиныВидео

21:44

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

21:37

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

21:23

Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

21:19

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

21:12

Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

Реклама
19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

18:28

Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

18:10

Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцевВидео

17:50

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

17:46

Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатилсяВидео

17:25

"Российские генералы готовят жест доброй воли": Свитан рассказал о неизбежном "котле" в КрымуВидео

16:39

"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - ЗеленскийВидео

16:17

"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИВидео

16:14

Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

16:10

Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной материВидео

16:06

Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластикиВидео

15:47

ТОП-3 человека, которые ни перед чем не остановятся: самые сильные знаки зодиака

15:45

Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в ПольшеВидео

15:40

Воздушные войска пополняются: Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29Видео

15:30

Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье

15:25

Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воинаВидео

Реклама
15:15

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

15:13

Снежный циклон Norbert устроит в Украине "катастрофу": синоптик предупредила о серьезной непогодеВидео

15:11

Последний концерт Лорак в агрессоре-России отменилиВидео

15:00

Илья Резник иронично подшутил над "невозвращенкой" Аллой ПугачевойВидео

14:37

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

14:30

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

14:17

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:15

Жена Брюса Уиллиса эмоционально высказалась про отношения мужа и Деми Мур

14:09

"Испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили": пограничники не дали "вагнеровцами" прорваться в Бахмут

13:43

"Чувствую себя ужасно, я заставил их": Клинтон раскаялся в причастности к ядерному разоружению УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять