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Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей сводной сестре

3 апреля 2023, 17:34
Пара была ошеломлена, однако решила остаться вместе, несмотря на то, что у них общая ДНК.
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Мужчина случайно женился на своей сводной сестре / unsplash.com

Жизнь мужчины рухнула после того, как он узнал, что женился на своей сводной сестре. Правда о семье открылась только после того, как его мама умерла.

Как пишет Mirror, мужчину воспитывала мама, а о своем отце он ничего не знал. Несмотря на это, у него было довольно хорошее детство.

"Детство было легким, потому что моя мама была врачом, поэтому в финансовом отношении мы были стабильны. К тому же моя бабушка ухаживала за мной. В общем, все было хорошо. Однако моя мама отказывалась рассказывать о моем отце", - говорит мужчина.

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Далее он рассказал, как встретил девушку своей мечты. Все произошло в одной из кофеен, где она работала. Желая узнать ее лучше, он начал регулярно посещать кофейню, чтобы иметь возможность поговорить с девушкой пока она убирает столики.

"Ей было 19, мне 24, но возраст для нас не имел значения. У нее были длинные черные волосы, красивое лицо и удивительное тело. Она была самой милой. Вскоре я попросил ее номер. Дальше все пошло — мы начали встречаться, я сблизился с ее семьей. Через год я сделал ей предложение в кафе, где мы встретились. Она сказала "да", - вспоминает мужчина.

Но когда пара планировала свадьбу, мужчина получил ужасную новость о здоровье своей матери. Врачи диагностировали у нее рак. Из-за болезни женщине не пощасливилось побывать на свадьбе своего сына. Она боролась за свою жизнь целый год, однако ей так и не удалось одержать победу над страшной болезнью.

Вскоре после похорон матери мужчина пошел на чердак, чтобы разобрать вещи. Там он наткнулся на фотоальбом с маминых студенческих лет. Когда он его листал, то заметил на фото рядом со своей мамой мужчину, которого он знает как отца своей жены.

"Шокированный и ошеломленный, я подошел к жене, и она сказала, что мы должны поговорить об этом с ее отцом. Мы пошли к нему, и он рассказал нам о том, как встречался с девушкой в колледже, она забеременела, не выдержала и исчезла в другой части города. Это была моя мать", - рассказал мужчина.

Преодолев панику, пара решила остаться вместе, несмотря на то, что у них общая ДНК.

"Я расстроен, но мы с женой говорили об этом. Мы постараемся остаться вместе и больше никогда не будем говорить об этом. Сейчас мы не планируем заводить детей", - добавил мужчина.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

"Я не могу позволить себе ребенка сама, он был рядом со мной финансово с 20 лет, мне никогда не приходилось жить самостоятельно, я никогда не ходила в колледж, потому что считала, что мне никогда в жизни не нужно будет работать... Я даже не знаю, как я смогу дать крышу над головой моему ребенку, если я уйду от мужа, - рассказала женщина.

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