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Мать запрещает бабушкам и дедушкам менять подгузники своему ребенку, чтобы "защитить его частную жизнь"

28 марта 2023, 09:40
Женщина считает, якобы "на это нужно согласие ребенка", а ее сын такого согласия не давал. Поэтому, по ее мнению, подгузники должны менять только мама и папа.
Мать запрещает бабушкам и дедушкам менять подгузники своему ребенку, чтобы 'защитить его частную жизнь'
Мать запрещает бабушкам и дедушкам менять подгузники своему ребенку, объясняя это "защитой частной жизни", ua.depositphotos.com

Мать новорожденного мальчика запрещает бабушкам и дедушкам менять его подгузники, подчеркивая, что таким образом она хочет защитить "частную жизнь" своего ребенка.

Женщина обратилась к популярному британскому форуму для родителей Mumsnet, выразив там свое беспокойство после того, как ее свекровь пыталась помочь сменить подгузник ее ребенку. Об этом пишет британское издание LADbible.

"Я действительно хочу получить согласие и защитить конфиденциальность моего ребенка и предпочитаю, чтобы только я и мой партнер меняли подгузники [моему сыну]", – написала она.

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При этом женщина отмечает, что когда ее ребенок будет в детском саду или по определенным причинам рядом с ребенком будет другой человек, а не она или муж, то тогда она не против, чтобы кто-то другой заменил подгузник ее сыну.

Мать мальчика подчеркнула, что хочет установить жесткие границы в своей семье по этому вопросу.

Однако большинство пользователей форума не спешили поддерживать женщину. Многие из них написали, что она, очевидно, переборщила с мнением, якобы "от ребенка требуется согласие на такие действия, а ребенок этого согласия не давал".

"Я действительно не понимаю, почему вы так себя чувствуете. Но, похоже, у вас есть собственная выраженная проблема. Если вы не можете доверить близким родственникам смену подгузников, тогда ваш ребенок вырастет буквально одержимым "конфиденциальностью", – написал один из пользователей.

Некоторые выражали обеспокоенность, что мать ребенка может иметь какие-то свои психологические травмы, которые могли тянуться с ее детства. Другой пользователь отметил, что матери нужно "серьезно поговорить с собой", и что помощь в смене подгузников для ребенка, которую предлагают родственники – это нормально.

Ранее сообщалось, что 41-летний Джонатан Джейкоб Мейер из Нидерландов стал отцом более 550 детей, чем вызвал возмущение среди матерей, которые не знали о его плодотворном донорстве спермы. Медицинские работники говорят, что психическое здоровье 550 детей может быть подорвано, если они узнают, что у них есть сотни сводных братьев и сестер.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

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