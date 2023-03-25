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Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности: преступников приговорили к пожизненному

25 марта 2023, 19:25
В итоге преступнику самому пришлось признаться в страшном убийстве.
Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности
Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности / indiatoday.in

Мужчину, который убил женщину почти десять лет назад, был приговорен к пожизненному заключению после того, как всплыли новые доказательства от попугая.

Нилам Шарма, жена журналиста и редактора Виджая Шармы, была найдена мертвой в своем доме 20 февраля 2014 года. Как оказалось, ее убийцей был племянник Ашу, пишет IndiaToday.

Попугай выкрикнул имя племянника Шармы и вызвал подозрение. После этого Ашу признался в убийстве Нилам и рассказал, что в жестоком убийстве ему помогал друг. В итоге они были приговорены к пожизненному заключению.

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"Мои родители хотели, чтобы Ашу повесили, и вся семья подала бы петицию в Верховный суд, чтобы его наказали", - призналась дочь убитой женщины.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергей Кущ
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