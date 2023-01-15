Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцах

52-й бомбардировочный авиаполк РФ принимает участие в бомбежке мирных городов Украины.

Разбор завалов дома в Днепре, разрушенного ракетой РФ / Главред

Стали известны новые подробности о российских летчиках из подразделения, самолеты которого принимали участие в ракетном ударе по Днепру в субботу, 14 января.

Как пишут расследователи проекта "OSINT Бджоли+" военный преступник, командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин отдал приказ на удар по многоэтажке в Днепре.

"Ответственный за организацию ракетных ударов российских самолетов стратегической авиации по украинским городам, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Напомним, что 27 июня 2022 года по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что старший сын Тимошина фигурирует в списках из 300 тысяч фамилий тех, что подлежали первой волне мобилизации в России, которые обнародовали в конце сентября 2022 года хакеры международной группировки Anonymous.

Олег Тимошин / Скриншот

Напоминается, что ранее был идентифицирован еще один военный летчик из базы дальней авиации Шайковка в Калужской области. Напомним, там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, из которых наносятся ракетные удары по территории Украины. Среди них - Черевко Сергей Владимирович.

Сергей Черевко / Скриншот

Кроме того, назван еще один военный преступник из 52-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка). Майор Дмитрий Голенков, начальник штаба авиационной эскадрильи. Его лицо также было обнаружено волонтерами InformNapalm в одном из телесюжетов.

Отмечается, что все эти военные преступники РФ ранее могли также участвовать в ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге.

Дмитрий Голенков / Скриншот

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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