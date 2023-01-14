'ПВО и авиация работают': в Украине гремят взрывы после ракетной атаки РФ

Новую ракетную атаку российских оккупантов по Украине в субботу, 14 января, прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что оккупанты РФ продолжают воевать с гражданской инфраструктурой Украины. Об этом он написал с Telegram.
"ПВО и авиация работают, отобьёмся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", - написал Ермак.
Отметим, что после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что российские ракеты приближаются к области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
При этом в Винницкой области уже прогремели слышны взрывы. В ОВА рассказали, что ракеты летят в сторону региона с юга. Жителей области призвали не игнорировать тревогу.
Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о работе ПВО.
Также после взрывов, которые услышали жители Одессы, работу ПВО в регионе подтвердили в Одесской райгосадминистрации.
Взрывы также слышали в Киевской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. При этом многие пишут о работе ПВО.
Также в Харькове пишут о предполагаемом "прилете".
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
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