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1 человек погиб, 20 пострадали, в городе разрушения: последствия ракетного удара по Киеву

31 декабря 2022, 16:04
В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, еще 20 пострадали.
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев / Кирилл Тимошенко, УНИАН

В субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

По предварительным данным, в результате падения обломков российских ракет разрушение зафиксировано в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах. В частности:

  • В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль.
  • В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница "АДЛЕР".
  • В Печерском районе зафиксировано разрушения гостиницы "Алфавито", разрушено пять этажей, незначительные повреждения близлежащих зданий.
  • В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, еще 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

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