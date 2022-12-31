Его госпитализировали, медики оказывают ему помощь.

В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста/ Telegram

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в субботу, 31 декабря, в Киеве получил ранение японский журналист.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он отмечает, что работника медиа забрали в больницу.

"Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики", – написал Кличко в Telegram.

Он уточнил, что по состоянию на 15:31 в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев.

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Массированная ракетная атака РФ

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень повреждений.

Во время ракетной атаки были "прилеты", в частности, в Киеве, Хмельницком и Николаеве.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Напомним, в городах Джанкой и Евпатория во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Они произошли как раз в то время, когда страна-агрессор РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины.

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