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В Киеве раздаются взрывы: в столице ввели экстренные отключения света

31 декабря 2022, 14:14
Мэр столицы Виталий Кличко призывает оставаться в укрытиях. В сети сообщают о 10 взрывах
Ракета
В Киеве раздаются взрывы / Минобороны РФ

В Киеве раздались взрывы после массированной ракетной атаки России по Украине.

Мэр столицы Виталий Кличко призывает оставаться в укрытиях.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал Кличко.

В Сети сообщают о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Новость дополняется...

Автор: Сергей Кущ
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