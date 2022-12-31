В Киеве раздаются взрывы: в столице ввели экстренные отключения света

Мэр столицы Виталий Кличко призывает оставаться в укрытиях. В сети сообщают о 10 взрывах
В Киеве раздались взрывы после массированной ракетной атаки России по Украине.
Мэр столицы Виталий Кличко призывает оставаться в укрытиях.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал Кличко.
В Сети сообщают о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре.
Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.
"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.
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Автор: Сергей Кущ