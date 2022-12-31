РФ может массово ударить по Украине во время праздников: разведка Британии назвала цель такой атаки

Российские захватчики бьют по Украине ракетами и дронами раз в 7-10 дней, однако на праздники они могут нарушить такую схему.

РФ может массово ударить по Украине во время праздников, говорят в британской разведке/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами в ближайшие дни, пытаясь таким образом испортить праздники и подорвать моральных дух украинцев.

Об этом сообщила разведка Великобритании в ежедневном обзоре. В разведке отмечают РФ ради этого может даже нарушить свою привычную схему ракетных ударов.

В предыдущий раз Россия атаковала Украину 29 декабря и била в основном по объектам энергосистемы, напомнили разведчики.

Отмечается, что страна-агрессор обычно бьет ракетами с интервалом в 7-10 дней, однако на праздники агрессоры могут нарушить этот интервал.

"Начиная с октября, Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", – говорят в британской разведке.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что страна-агрессор Россия продолжит бить ракетами по критической инфраструктуре Украины. Однако интенсивность таких обстрелов уменьшится, ведь в РФ уже "очень туго" с ракетами, а Иран до сих пор не дал для них те ракеты, на которые они рассчитывают.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал новый ракетный удар, который российские оккупанты нанесли по Украине 29 декабря. Он подчеркнул, что украинские силы сбивали, сбивают и будут сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты.

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