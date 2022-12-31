"Дальше пойдет в Госдуму": оккупанты зачислили украденного в Херсоне енота в университет в Мелитополе

Российские оккупанты продолжают использовать для распространения своей пропаганды енота, которого они украли в Херсонском зоопарке во время побега из города. На этот раз захватчики "зачислили" животное в Мелитопольский государственный университет.
О том, как енота принимают в ряды студентов, пропагандисты даже сняли целый сюжет. Пока напуганное животное не знало, куда себя деть, сидя на руках у оккупанта, ректор подписывал "приказ" о "зачислении".
Енота якобы приняли на факультет информационной безопасности. Животному даже выдали зачетную книжку, которую подписала декан факультета.
Также пропагандисты в сюжете снова повторили, якобы енот вместе с российскими десантниками "защищал Херсон от украинских нацистов".
В сети начали шутить над такими пропагандистскими трюками оккупантов. В частности, кто-то из пользователей пошутил, что дальше енота выберут в Госдуму РФ. Другие шутили, что даже енот умнее захватчиков и "поступил" в университет. Кто-то посоветовал других украденных енотов зачислить на факультет психологии.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время бегства из Херсона увозили с собой не только награбленное имущество, но и животных из местного зоопарка. При этом в украинском движении за права животных UAnimals подтвердили, что захватчики похитили из зоопарка много животных, в частности, лам, волков, ослов и белок. А позже появилось видео, на котором командование российских вооруженных сил ворует енотов.
Позже оккупанты создали пропагандистский Telegram-канал для енота, которого они украли из Херсонского зоопарка во время побега от ВСУ. Животное живет с российскими захватчиками в окопах, его назвали Херсон. Оккупанты цинично заявляют, что спасли еноту жизнь.
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