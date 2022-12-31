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Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии Путина

31 декабря 2022, 07:25
Побочные эффекты от лечения могли повлиять на решение главы Кремля о полномасштабной войне против Украины.
Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии Путина
В разведке Дании говорят, что на агрессию Путина могло повлиять гормональное лечение/ kremlin.ru

На решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины могли повлиять побочные эффекты от его гормонального лечения.

Из-за лекарств у президента России могла развиться мания величия. Об этом рассказал руководитель отдела анализа РФ в службе военной разведки Дании (FE), которого из соображений безопасности называют Йоакимом, пишет газета Berlingske.

"Я не могу сказать наверняка, но считаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине", — заявил он.

Представитель датской военной разведки отмечает, что, по данным его ведомства, Путин ранее проходил лечение гормонами из-за онкологического заболевания. Разведчик отмечает, что на гормональное лечение указывает еще один побочный эффект, кроме мании величия – одутловатое лицо.

Йоаким предполагает, что у российского диктатора действительно мог быть рак щитовидной железы.

Он добавил, что у Путина сейчас вряд ли есть неизлечимая болезнь, однако поведение главы Кремля (вертится на стуле, хватается руками за стол) указывает на наличие у него сильных хронических болей.

В датской разведке говорят, что не стоит ожидать смерти Путина от тех болезней, которые есть у него сейчас. Однако рано или поздно российские элиты могут захотеть заменить диктатора на "более сильного человека".

Напомним, пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в ближайшем будущем встречи с прессой главы Кремля Владимира Путина не будет. Он добавил, что в обозримой перспективе общение Путина с прессой уже не будет таким же, списав это на коронавирус.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что после смерти Путина война России против Украины может не закончиться. Наоборот, к власти могут прийти люди, которым захочется реванша. Новые власти страны-агрессора после изучения ошибок могут начать новую войну.

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