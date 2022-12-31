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Нанес огромный ущерб Минобороны РФ: ВСУ успешно ликвидировали российского командира

31 декабря 2022, 01:00
В 2015 году Гаджибалаев нанес огромный ущерб российскому Минобороны, за что отсидел четыре года в колонии.
оккупант
ВСУ успешно ликвидировали российского командира Марата Гаджибалаева / Анатолий Штефан ("Штирлиц")

Вооруженные силы Украины продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю. Так, недавно был "демилитаризован" очередной российский командир.

Как сообщает офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"), украинские защитники уничтожили командира мотострелковой бригады, полковника Марата Гаджибалаева.

По данным российских СМИ, в 2015 году Гаджибалаев нанес огромный ущерб российскому Минобороны, за что отсидел четыре года в колонии. Так, россиянин совершил ряд должностных преступлений. В частности, он подписал фиктивные товарные накладные.

Кроме того, российский захватчик получил взятку от подчиненного в размере 80 тысяч рублей. В результате чего Министерству обороны РФ был нанесен ущерб в размере 1,6 млн рублей.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах:

война в Украине война России и Украины
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