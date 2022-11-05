ВСУ ликвидировали "вечно пьяного" оккупанта, который успел получить "награду" за убийства украинцев

пьяный оккупант / Facebook Irakli Komaxidze

Украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практично на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным.

Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Как отмечается, захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев. Так, в августе Столбова наградили "орденом святого Георгия" и нагрудным знаком "гвардия" "за мужество и героизм, проявленные в ходе "спецоперации".

Детали его " демилитаризации" в России не разглашаются, но Комахидзе заметил, что на фото оккупант "вечно пьян".

"Если бы Артемка не прятался в соцсетях, удалось найти серию вечно пьяных его фото", - подчеркнул Комахидзе.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Вас может заинтересовать: