ВСУ ликвидировали российского футбольного фаната / коллаж фото соцсети, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали фаната московского ЦСКА 44-летнего Максима Шманина. Он поехал убивать украинцев добровольцем. Об этом сообщают в росСМИ.

Шманин с позывным "Плацкарт" входил в батальон "Эспаньол". В этот батальон входили такие же болельщики российских футбольных клубов, как и он.

Сообщается, что он был родом из села Константиново Раменского района Московской области. Он решил пойти на войну против ВСУ сразу после того, как началось полномасштабное вторжение.

Оккупанта ликвидировали 29 октября на угледарском направлении в Донецкой области.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

Другие новости: