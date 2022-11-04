Мог няньчить внуков, но поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали 59-летнего деда-оккупанта

ВСУ ликвидировали старого оккупанта / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского 59-летнего оккупанта, который записался "добровольцем". Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Сообщается, что Николай Евсюков еще в 2014 году вместе со своей семьей переехал из Донецкой области в город Грайворон Белгородской области РФ. За это время он успел даже построить дом.

Евсюков подписал 3-месячный контракт в августе, после чего был отправлен на фронт. Его семья ждала, что он вернется к концу ноября.

"Но Коля решил устроить родным "сюрприз" и вернулся чуть раньше. Хотя есть нюанс, вернулся он Грузом-200", - написал Иракли Комахидзе.

У оккупанта остались жена, две дочки и четверо внуков.

ВСУ ликвидировали старого оккупанта / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали старого оккупанта / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

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