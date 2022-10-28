Осталась жена и 4-месячный ребенок: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из российской глубинки

Игорь Урванцев ликвидирован в Украине / Фото ВК

На войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Об очередном "двухсотом" российском захватчике рассказал в Facebook блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Информации о дате, месте и обстоятельства ликвидации Урванцева нет.

В некрологе написано, что "копейчанин Урванцев Игорь погиб во время специальной операции в Украине в ходе исполнения воинского долга".

Игорь Урванцев / Фото ВК

Игорь Урванцев / Фото ВК

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который уже дважды ездил на войну, чтобы убивать украинцев. ВДВшнику Артему Крапивину было 26 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего 3 дня.

Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Уроженца г. Чухлома Костромской области похоронили в родном городе 13 октября.

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