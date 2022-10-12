Солдату Капец пришел конец: ВСУ ликвидировали оккупанта с забавной фамилией

Оккупант, ВСУ 6 / коллаж фото УНИАН и Facebook

Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Об этом написал у себя в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.

"Рядовому Капец настал писец. "Капец подкрался незаметно", ‒ точно не про него. В ходе "сво" в Украине погиб рядовой Вадим Капец. Об этом извещает ряд российских пабликов.

Уроженца г. Чухлома Костромской области закопают в родном городе 13 октября, ‒ написал Комахидзе.

Напомним, ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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