Хотел заработать: ВСУ ликвидировали оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 года

ВСУ ликвидировали российского оккупанта / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Арчына Табылгинова. Он еще в 2014 году воевал на Донбассе и убивал украинцев. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

29-летний оккупант был родом из Чуйского в Бийскому районе Алтая.

Известно, что в 2011 году Табылгинова призвали на срочную службу, а в 2014 году он стал контрактником российской армии и его отправили на Донбасс "защищать республику".

В 2018 году он стал студентом педколледжа Горно-Алтайска на специальности учителя физкультуры. Позже он работал продавцом-консультантом в магазине электроники.

Он заключил новый контракт в апреле 2022 года. Оккупант хотел подзаработать из-за отсутствия постоянного заработка. Он попал в войска радиационной, химической и биологической защиты.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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