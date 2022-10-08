Настигла карма: ВСУ ликвидировали беркутовца-предателя из Севастополя

Беркутовец / скриншот

Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего "беркутовца" Валерия Чебана. В 2014 году он, предав украинскую присягу, перешел на сторону российских оккупантов и воевал против Украины.

Как сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе, на фронт он отправился добровольцем.

"Ликвидирован севастопольский ветеран "Беркут" Чебан. Отпевание Валерия Чебан состоится утром 8 октября в храме Архистратига Михаила на улице Ленина 11 – рядом с Домом офицеров флота - "... душевно, по-домашнему...", – написал Комахидзе.

Беркутовец-предатель / facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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