Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

Тимофей Перцев ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине ликвидирован 36-летний российский оккупант Тимофей Перцев из города Бабаево Вологодской области РФ. Чтобы попасть в Украину, он 20 часов провел в пути.

Фото "двухсотого" захватчика опубликовал в Facebook основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

"4 сентября в Украине был ликвидирован 36-летний Тимофей Перцев. Уроженец села Музга Череповецкого района Вологодской области, проживал в Бабаево той же области. Поступил на контрактную службу и "героически" погиб во время боя по захвату плацдарма", – говорится в сообщении.

Вдова оккупанта, Ольга Перцева, после ликвидации мужа стала достаточно активной в соцсетях – занялась сбором и отправкой на войну средств экипировки.

Вдова оккупанта Ольга Перцева / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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