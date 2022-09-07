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Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

7 сентября 2022, 07:36

29 августа ВСУ уничтожили расчет РСЗО Град на Херсонщине. Была подтверждена ликвидация четверых оккупантов. Вероятно, именно тогда был уничтожен Роман Трубников.

Роман Трубников
Роман Трубников был ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.

Оккупант проходил службу во взводе обеспечения 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332 с местом дислокации в городе Гудаута оккупированной Абхазии. Об этом в Facebook сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.

"Опять 7-я в/база порадовала в/ч 09332 (Рязань видел, в Апсны коза видел, Херсон арбуз видел)", - написал Комахидзе.

Видео дня

Ликвидацию захватчика подтвердили в российских СМИ 3 сентября.

Ранее в сети появилась информация, что 29 августа на Херсонщине ВСУ уничтожили расчет РСЗО "Град" 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332. Тогда была подтверждена ликвидация четверых оккупантов. Вероятно, именно тогда был уничтожен Трубников. Отмечается, что это уже восьмой подтвержденный случай ликвидации оккупанта 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332.

Роман Трубников
Роман Трубников / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Роман Трубников
Роман Трубников / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Комахидзе отметил, что по страницам в соцсетях ликвидированного захватчика удалось подтвердить, что он действительно проходил службу в оккупированной Абхазии.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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