Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

29 августа ВСУ уничтожили расчет РСЗО Град на Херсонщине. Была подтверждена ликвидация четверых оккупантов. Вероятно, именно тогда был уничтожен Роман Трубников.
Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.
Оккупант проходил службу во взводе обеспечения 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332 с местом дислокации в городе Гудаута оккупированной Абхазии. Об этом в Facebook сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.
"Опять 7-я в/база порадовала в/ч 09332 (Рязань видел, в Апсны коза видел, Херсон арбуз видел)", - написал Комахидзе.
Ликвидацию захватчика подтвердили в российских СМИ 3 сентября.
Ранее в сети появилась информация, что 29 августа на Херсонщине ВСУ уничтожили расчет РСЗО "Град" 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332. Тогда была подтверждена ликвидация четверых оккупантов. Вероятно, именно тогда был уничтожен Трубников. Отмечается, что это уже восьмой подтвержденный случай ликвидации оккупанта 1-го артиллерийского дивизиона в/ч 09332.
Комахидзе отметил, что по страницам в соцсетях ликвидированного захватчика удалось подтвердить, что он действительно проходил службу в оккупированной Абхазии.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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