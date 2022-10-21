Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"

Российского врача отправили на войну против Украины в июне.
Украинские военные ликвидировали российского многодетного "добровольца". Кроме детей у него осталась еще и беременная жена. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Известно, что 42-летний Сергей Башкирцев был врачом-эндоскопистом. Он работал на курорте "Ключи" Пермского края.
"Сергей Башкирцев, 3-х кратный победитель конкурса "Золотое сердце" (за которого голосовали посетители курорта как за любимого врача), ушел на "спецоперацию" в июне "добровольцем" в качестве военного медика", - говорится в сообщении.
О "денацификации" оккупанта стало известно 21 октября. У него остались 4-ро детей и беременная жена.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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