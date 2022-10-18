Провоевал всю жизнь: ВСУ ликвидировали российского "хана"-капитана из Татарстана

Российский капитан успел повоевать в Сирии, Таджикистане и в 2014 году в Украине.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Айрата Галяутдинова, который уже убивал украинцев в 2014 году. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Оккупанту было 39 лет. Он был капитаном и командовал артиллерийской батареей.
Галяутдинов выпустился из Казанского артиллерийского училища. Он имел огромный боевой опыт. Оккупант успел повоевать еще и в Сирии, а также в Таджикистане.
Российского капитана ликвидировали 23 сентября под Лиманом. Оккупанта уже похоронили в поселке Сарай-Чекурча под Арском (Республика Татарстан).
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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