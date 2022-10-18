УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под Бахмутом

18 октября 2022, 08:32

Российское командование создало две линии заградотрядов, которые расстреливают нежелающих воевать.

Арестович, война, ВСУ, Донецкая область
ВСУ уничтожают одну роту оккупантов в сутки под Бахмутом / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты терпят огромные потери под Бахмутом в Донецкой области, но они продолжают бросать своих солдат в "ад". Ежедневно враг теряет минимум одну роту бойцов, а бывает даже и больше. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка "Ахмат", с востока - вагнеровцы и мобилизированные зеки.

"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все выкопано артиллерией. Мы кладем их, по самым скромным, самым сдержанным, реалистичным оценкам — где-то рота в день. А реально — больше", — сказал Арестович.

Российские оккупанты хотели бы отступить и не идти на верную смерть, но их заставляет командование. Чтобы избежать дезертирства, они обустроили две линии заградительных отрядов. Арестович пошутил над тем, что даже Сталин не додумался до такого.

"Там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут по одной простой причине – там двойная система заградительных отрядов в районе Бахмута. Есть заградительный отряд, а за ним стоит еще один заградительный отряд. Они состоят в основном из Росгвардии и реально стреляют тех, кто отступает. Ведь если не стреляют, то в них стреляют те, кто позади", – добавил Арестович.

Российская армия не оставляет это направление, так как Путин им приказал захватить Бахмут и всю Донецкую область до конца октября.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Вооруженные силы Украины способны войти во временно оккупированный Донецк. Он добавил, что с Донецком особой проблемы нет - там нет войск.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Другие новости:

война в Украине новости Донецка Бахмут вторжение России Алексей Арестович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:59

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Запорожье: что известно на данный момент

08:32

ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под БахмутомВидео

08:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

Коллаборант Стремоусов задумал присоединить мир к России и прочитал об этом стихВидео

07:54

"Как раз в самую зиму пойдут: Арестович спрогнозировал сроки повторной попытки РФ захватить КиевВидео

Реклама
07:51

Сработает ли российское "чудооружие"?мнение

07:14

Может ли Украина сбивать все иранские дроны-камикадзе - ответ военного экспертаВидео

06:41

С мобилизации до "демилитаризации" прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии

06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

04:05

Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всёФото

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

00:17

"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов станет отцом в четвертый раз

Реклама
17 октября, понедельник
23:56

Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - АрестовичВидео

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

Реклама
20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять