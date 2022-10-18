ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под Бахмутом

ВСУ уничтожают одну роту оккупантов в сутки под Бахмутом / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты терпят огромные потери под Бахмутом в Донецкой области, но они продолжают бросать своих солдат в "ад". Ежедневно враг теряет минимум одну роту бойцов, а бывает даже и больше. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка "Ахмат", с востока - вагнеровцы и мобилизированные зеки.

"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все выкопано артиллерией. Мы кладем их, по самым скромным, самым сдержанным, реалистичным оценкам — где-то рота в день. А реально — больше", — сказал Арестович.

Российские оккупанты хотели бы отступить и не идти на верную смерть, но их заставляет командование. Чтобы избежать дезертирства, они обустроили две линии заградительных отрядов. Арестович пошутил над тем, что даже Сталин не додумался до такого.

"Там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут по одной простой причине – там двойная система заградительных отрядов в районе Бахмута. Есть заградительный отряд, а за ним стоит еще один заградительный отряд. Они состоят в основном из Росгвардии и реально стреляют тех, кто отступает. Ведь если не стреляют, то в них стреляют те, кто позади", – добавил Арестович.

Российская армия не оставляет это направление, так как Путин им приказал захватить Бахмут и всю Донецкую область до конца октября.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Вооруженные силы Украины способны войти во временно оккупированный Донецк. Он добавил, что с Донецком особой проблемы нет - там нет войск.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

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