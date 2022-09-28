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Война закончится через 3,5 месяца после падения Луганска или Донецка - Подоляк

28 сентября 2022, 15:16

Падение Луганска или Донецка полностью деморализует российскую сторону.

Михаил Подоляк
Подоляк рассказал, когда закончится война в Украине / Коллаж фото УНИАН, ОП

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что после освобождения одного из этих городов война продлиться еще 3-3,5 месяца.

"Первая составляющая это количество техники военной, количество снарядов. Вторая составляющая, падение одного из двух городов - Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у Российской Федерации с точки зрения того, что и так держится у них на соплях, все уже рухнет окончательно. После падения Луганска или Донецка пройдет 3-3,5 месяца и война окончательно закончится", - сказал Михаил Подоляк.

Подоляк
Подоляк рассказал, когда закончится война / Скриншот

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что до конца 2022 году Украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уже к середине 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

Также стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, которые расположен в 9 километрах от Лимана. Российских оккупантов выгнали из населенного пункта бойцы 81-й бригады и Национальной гвардии Украины.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Михаил Подоляк
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