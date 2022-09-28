Воины ВСУ освободили поселок в 9 км от Лимана

Воины ВСУ освободили еще один поселок под Лиманом/ скрин

Украинские военные освободили поселок Новоселовка Донецкой области, расположенный в 9 километрах от Лимана.

Об этом сообщили бойцы Вооруженных сил Украины в видео, которое было обнародовано в соцсетях. В частности, соответствующее видео опубликовали в Telegram "Оперативный ЗСУ".

Поселок освобождали от российских оккупантов бойцы ВСУ вместе с нацгвардейцами.

"Сегодня (28 сентября – ред.) Вооруженные силы Украины – 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины – освободили населенный пункт Новоселовка. Слава 81-й бригаде, слава Национальной гвардии, слава воинам, которые положили голову за родную землю", – сказал защитник Украины в видеоролике.

Официальной информации об освобождении этого населенного пункта пока нет.

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