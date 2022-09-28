В Германии погиб 5-летний мальчик из Украины: его придавило шкафом

В Германии погиб 5-летний мальчик из Украины, на него упал шкаф / ТСН

В Германии трагически погиб мальчик, который из-за войны с семьей эвакуировался из Украины. На 5-летнего Тимура Незбжицкого упал шкаф. Об этом сообщает ТСН.ua.

Семья переехала в немецкий город Гота. Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда все были дома.

В тот вечер мальчик сидел на диване и смотрел мультики, а его мама Ирина делала домашнее задание по курсу немецкого языка.

В какой-то момент женщина пошла в уборную, ее не было в комнате меньше минуты. Ирина услышала, что там что-то упало, ее сын закричал. Оказалось, что на Тимура упал шкаф.

Ребенка сразу достали из-под шкафа и вызвали скорую. Медики, приехавшие за считанные минуты, пытались реанимировать ребенка, но не удалось. Тимур скончался от полученных травм.

Сейчас семья мальчика хочет транспортировать его тело в Украину.

Напомним, в Первомайске Харьковской области погибла 13-летняя девочка ее 63-летний дедушка и 79-летняя прабабушка. Все это произошло в результате вражеского обстрела. Российская ракета попала в дом, где жила семья, и гараж.

В Зеленодольске на Днепропетровщине российские войска во время мощного обстрела убили 9-летнего мальчика. Россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали. Все сейчас находятся в больнице, большинство из них - в тяжелом состоянии.

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