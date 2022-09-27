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"Секундный взрыв – и все пылает": 13-летний ребенок погиб из-за ракетного удара по Харьковщине

27 сентября 2022, 15:17

Под обломками разрушенного дома погибли также дедушка и прабабушка ребенка.

На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара / "Суспільне Харків"

В результате ракетного удара оккупантов по городу Первомайский в Харьковской области 26 сентября погибла 13-летняя девочка, а также ее 63-летний дедушка и 79-летняя прабабушка.

Вражеская ракета уничтожила дом, где жил ребенок с семьей, и гараж. Выжить не удалось никому, кто на тот момент находился в доме и возле него. Об этом сообщает "Суспільне".

Бабушка ребенка работает в местном магазине, который расположен буквально в 100 метрах от дома. Она рассказывает, что в тот трагический день как раз была на работе, когда услышала сильный взрыв. Сразу с покупателями они выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что произошло.

"Я работаю в ста метрах от дома, ко мне пришли покупатели, стояла с ними разговаривала, и слышим секундный взрыв – выходим, все пылает. Сразу смотрю – дома моего нет! У меня внучка была и мать в доме. Внучку нашли сразу, здесь они были с бабушкой. А муж в гараже", – рассказала Татьяна.

На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
"Суспільне Харків"

Ребенок и прабабушка перебирали фасоль возле дома

По словам Татьяны, внучка вместе с прабабушкой сидели возле дома и перебирали фасоль. Их тела нашли сразу. А мужчину, который был в гараже, долго не могли найти.

"Внучке 13, в декабре должно было быть 14. Бабушке 80 было бы в следующем году. Горело, начало гореть, приехали, они нас не допускали сюда. Мужчины очень долго искали, нашли в гараже, спрашивали меня, где он мог быть", – вспоминает Татьяна.

Она рассказала, что девочка училась в интернате. Из-за войны обучение продолжалось онлайн.

Отец ребенка нашел на развалинах дома фото своей дочери, на котором он ее еще маленькой держит на руках. После удара уцелела лишь фотография и еще кое-какие вещи.

  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків
  • На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара
    На Харьковщине погибла 13-летняя девочка из-за ракетного удара Суспільне Харків

Ракетный удар по Первомайскому

Российские захватчики осуществили ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине днем в понедельник, 26 сентября. Сначала сообщалось, что в результате этого погибла 15-летняя девушка, однако затем стало известно, что погибшей было 13 лет.

По данным председателя Харьковской ОВА, оккупанты ударили в городе по объекту гражданской инфраструктуры. Кроме этого, есть повреждения критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома.

Напомним, ВСУ освободили от оккупации России Купянск-Узловой, в котором находится одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Враг захватил опорную точку еще в самом начале войны и тщательно ее оборонял, чтобы сохранять обеспечение своих подразделений.

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