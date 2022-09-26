РФ обстреляла ракетами Харьковщину: погибла 15-летняя девушка

Оккупанты днем 26 сентября ударили по гражданской инфраструктуре Первомайского. Избежать жертв не удалось.
Российские захватчики осуществили ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине днем в понедельник, 26 октября.
В результате погиб ребенок-15-летняя девушка. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", - говорится в сообщении.
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Автор: Алёна Воронина