РФ обстреляла ракетами Харьковщину: погибла 15-летняя девушка

РФ обстреляла ракетами Харьковщину/ Фото иллюстративное: Telegram Синегубов, УНИАН

Российские захватчики осуществили ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине днем в понедельник, 26 октября.

В результате погиб ребенок-15-летняя девушка. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", - говорится в сообщении.

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