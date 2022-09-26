УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФ

26 сентября 2022, 14:10

Самопровозглашенный президент РБ пытался убедить Путина, что "ничего страшного не произошло", и все россияне, бежавшие от мобилизации, будто бы еще вернутся.

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФ
Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в российском Сочи 26 сентября. Во время встречи Лукашенко пытался успокоить президента РФ из-за бегства россиян от мобилизации в другие страны.

В качестве аргумента, почему не стоит волноваться по этому поводу, он назвал то, что не так и много сбежало. Видео встречи двух диктаторов опубликовали российские пропагандистские СМИ.

"Слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть сбежали 30 тыс., ну, 50 тыс. А если бы они здесь остались, нашими людьми были бы что ли? Пусть убегают. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч уехали", – выдал Лукашенко.

Также он попытался привести аргумент, что большинство людей, бежавших из Беларуси, якобы всё равно потом просились обратно. Поэтому "и эти придут", резюмировал Лукашенко, имея в виду россиян, бежавших за границу от мобилизации.

Интересно, что в момент, когда самопровозглашенный белорусский президент произносил свою "успокоительную речь", Путин с расстроенным видом смотрел в пол.

Путин Лукашенко
Лукашенко пытался успокоить Путина/ скрин

Также белорусский "президент" начал делиться своими розовыми мечтами, будто будущее Европы с Беларусью и Россией. По его словам, в РФ будто бы есть то, что нужно Европе, а у Европы то, что может купить Россия.

"Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения... Но унижение никто не будет терпеть. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас – мы открыты", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко назвал Россию "партнершей" Беларуси и выразил стране-агрессору благодарность.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин, который продолжает терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие. И сделать это он может для того, чтобы устроить демонстрационный взрыв, пишет The New York Times.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отмечала, что украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления.

Читайте также:

новости России война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин вторжение России новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:28

Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение

14:24

День учителя 2022 в Украине: дата, традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

14:11

Когда Россия исчезнет, всем станет легчемнение

14:10

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФВидео

13:52

"Нужен справедливый мир": в Турции не теряют надежды организовать встречу Зеленского и ПутинаВидео

Реклама
13:45

"Я не хочу на войну": в Рязани мужчина пытался сжечь себя на автовокзалеВидео

13:34

Что лучше использовать для фартука на кухне - самые практичные и стильные варианты

13:32

Сбежавшие в Казахстан от мобилизации россияне бомжуют и спят где попалоВидео

13:30

На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов: людей после издевательств вывозили в РФФотоВидео

13:15

Свихнувшийся "путинист" Охлобыстин назвал коллег, которые поедут убивать украинцев

13:00

Гороскоп на завтра 27 сентября 2022: Весам – семейные проблемы, Козерогам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

12:49

ВСУ пойдут вперед: Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации УкраиныВидео

12:41

Украина перехитрила Путина, он этого не ожидал – ТрассВидео

12:38

Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

12:34

Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

12:00

Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"Видео

11:58

Бойня в Удмуртии: киллер расстрелял учеников и охрану школы, много погибших и раненыхВидео

11:50

Запроданка Таисия Повалий призналась, кто изуродовал ей лицо

11:45

У бесноватого Путина осталось только ядерное оружиемнение

11:38

Уничтоженная база и 80 "двухсотых": оккупанты подорвали сами себя на Херсонщине

Реклама
11:26

Протаранил двери авто и забросал "коктейлями Молотова": в РФ мужчина сжег военкоматВидео

11:08

"Будто прошли концлагерь": освобожденный из плена "Химик" рассказал о состоянии побратимовВидео

10:48

"То ли президент идиот, то ли "старец" ненастоящий": Путин сбежал из Москвы на встречу с шаманом - СМИВидео

10:46

"Он че, в Украине?": мать оккупанта РФ "убила" реакцией на новость о том, что ее сын в пленуВидео

09:58

В британской разведке назвали главную проблему путинской мобилизацииВидео

09:55

Путин может применить тактическое ядерное оружие для показательного взрыва - The New York TimesВидео

09:52

Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJВидео

09:30

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

09:18

"Никто не будет воевать": в Приангарье призывник застрелил военкомаВидео

09:07

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

09:00

Зима в Украине не будет суровой: синоптики опровергли ледяной прогнозВидео

08:35

Мобилизационный миграционный кризис набирает оборотымнение

08:32

Оккупантов "перемололи" вместе с техникой: в Херсоне россиянам устроили мощную "бавовну"Видео

07:59

"Сейчас не 41-й год": мобилизация в РФ идет со скрипом, у Путина большие проблемы – ISWВидео

07:51

Путин хочет закончить войну до 15 ноября: Жданов объяснил, на что надеется диктатор

07:32

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожарВидео

07:05

Минус Су-25, Ми-8 и пять складов с боеприпасами: ВСУ ударили по оккупантам на Юге

06:41

У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие - БлинкенВидео

06:24

Способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режимамнение

05:00

Если Путин применит ядерное оружие, силы НАТО уничтожат войска Путина в Украине – ПионтковскийВидео

Реклама
04:05

"Мы делаем ошибку": военный эксперт объяснил, почему опасно недооценивать мобилизованных в РФВидео

03:20

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

02:31

18-летняя дочь Моники Беллуччи показала глубокое "драгоценное" декольте

02:20

Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в УкраинеВидео

01:58

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

01:33

Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зимуВидео

00:51

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

00:18

Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

25 сентября, воскресенье
23:53

Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"Видео

23:24

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять