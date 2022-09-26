Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФ

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в российском Сочи 26 сентября. Во время встречи Лукашенко пытался успокоить президента РФ из-за бегства россиян от мобилизации в другие страны.

В качестве аргумента, почему не стоит волноваться по этому поводу, он назвал то, что не так и много сбежало. Видео встречи двух диктаторов опубликовали российские пропагандистские СМИ.

"Слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть сбежали 30 тыс., ну, 50 тыс. А если бы они здесь остались, нашими людьми были бы что ли? Пусть убегают. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч уехали", – выдал Лукашенко.

Также он попытался привести аргумент, что большинство людей, бежавших из Беларуси, якобы всё равно потом просились обратно. Поэтому "и эти придут", резюмировал Лукашенко, имея в виду россиян, бежавших за границу от мобилизации.

Интересно, что в момент, когда самопровозглашенный белорусский президент произносил свою "успокоительную речь", Путин с расстроенным видом смотрел в пол.

Лукашенко пытался успокоить Путина/ скрин

Также белорусский "президент" начал делиться своими розовыми мечтами, будто будущее Европы с Беларусью и Россией. По его словам, в РФ будто бы есть то, что нужно Европе, а у Европы то, что может купить Россия.

"Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения... Но унижение никто не будет терпеть. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас – мы открыты", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко назвал Россию "партнершей" Беларуси и выразил стране-агрессору благодарность.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин, который продолжает терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие. И сделать это он может для того, чтобы устроить демонстрационный взрыв, пишет The New York Times.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отмечала, что украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления.

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