'Я не хочу на войну': в Рязани мужчина пытался сжечь себя на автовокзале

В России мужчина пытался себя поджечь из-за мобилизации / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот

В России мужчины всячески пытаются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, пытаясь не погибнуть на украинской земле. Видео уже разлетелось в Сети.

Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

На место происшествия сразу вызвали медиков, пострадавшего госпитализировали. Видно, что мужчину вели в машину скорой помощи без одежды. Можно предположить, что она либо сгорела, либо была снята с него для оказания помощи.

Пользователи уже отреагировали на это в комментариях и написали, что лучше бы этот мужчина сжег военкомат.

В России мужчина пытался себя поджечь из-за мобилизации / Скриншот

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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