Путин объявил частичную мобилизацию в России

Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.
Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ. Мобилизация начнется уже с сегодняшнего дня, 21 сентября. Об этом президент страны-агрессора РФ рассказал в видеообращении.
Диктатор РФ объяснил, кого именно в первую очередь будут забирать служить.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – сказал Путин.
При этом те, кого заберут служить, сначала будут проходить подготовку.
"Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", – сказал российский диктатор.
Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.
Мобилизация в России
Напомним, на фоне постоянных провалов российской армии на фронте давно уже высказывались мнения, что российский президент может объявить в РФ мобилизацию, потому что боится проиграть войну в Украине.
Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал такую возможность и заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну.
20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.
После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.
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