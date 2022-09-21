'Путин ошибается': РФ не удержит оккупированные земли 'референдумами', у них нет времени и ресурсов – ISW

РФ не удержит оккупированные земли "референдумами", у них нет времени и ресурсов – ISW/ УНИАН, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин хочет аннексировать оккупированные территории Украины, чтобы объявить действия украинских военных "нападением на РФ" и таким образом сдерживать их контрнаступление.

Так называемые "референдумы" о присоединении к России оккупанты назначили на 23-27 сентября. Результаты этих псевдореферендумов будут сфальсифицированы, после чего страна-агрессор РФ попытается незаконно аннексировать все оккупированные части Украины, и возможно даже объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Такие планы Кремля нацелены прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию. Путин, вероятнее всего, рассчитывает побудить или заставить россиян идти на войну, чтобы "защищать" недавно заявленные территории России, говорят аналитики.

Однако российскому диктатору не удастся таким образом спасти войска РФ от провала или дальнейших неуспехов в Украине.

"Он ошибается. У Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы", – отмечают аналитики ISW.

Однако, по мнению аналитиков, Путин возможно планирует подождать, чтобы увидеть результаты таких своих действий, прежде чем идти на эскалацию или обвинить в своем поражении "козла отпущения".

При этом в случае неудачи российский президент может назвать "козлом отпущения" министра обороны Сергея Шойгу и Министерство обороны России.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

При этом военный эксперт Петр Черник отметил, что РФ после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсона и Запорожья может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства.

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